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استمر التقدم حتى الدقيقة الـ85 .. "العبدالمنعم" يفسد فرحة النصر

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في ختام الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان

استمر التقدم حتى الدقيقة الـ85 ..

أفسد الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء فرحة نظيره النصر في الوقت القاتل بعد أن لحق بالتعادل .

وتعادل النصر مع مستضيفه الفيحاء 1/1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في ختام الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدف دون مقابل عن طريق سامي النجعي عند الدقيقة الـ17 بعد الاستفادة من تسديدة زميله "تاليسكا"، وذلك حينما عادت الكرة من حارس الفيحاء "فلاديمير".

وفي الشوط الثاني حاول الفيحاء تعديل النتيجة لكن المحاولات كانت سلبية، ومن أبرزها عن طريق "أوسو" وزميله "موتاري" عند الدقيقتَين (الـ60، الـ81)؛ إذ تميز علي لاجامي والحارس وليد عبدالله في الذود عن مرمى فريقهما.

لكن البديل الناجح مالك العبدالمنعم كان له كلمة أخرى حينما أعاد الفيحاء للواجهة من جديد بعد إحرازه هدف التعادل عند الدقيقة الـ85 برأسية رائعة .

وبتلك النتيجة رفع الفيحاء رصيده النقطي إلى 14 نقطة في المركز الخامس، وبقي النصر سابعًا برصيد 13 نقطة.

استمر التقدم حتى الدقيقة الـ85 ..

الفيحاء النصر الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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