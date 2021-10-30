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مسلحون من "طالبان" يقتلون أفغانيين لسماعهما الموسيقى

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مسلحون من "طالبان" يقتلون أفغانيين لسماعهما الموسيقى مسلحون من "طالبان" يقتلون أفغانيين لسماعهما الموسيقى
فتحوا النار على حفل زفاف

مسلحون من

أطلق مسلحون من حركة طالبان الرصاص على مدعوين إلى حفل زفاف بسبب استماعهم إلى الموسيقى، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم، بحسب ما ذكر شهود عيان اليوم (السبت).

وبيّن أحد أقارب الضحايا أن مسلحين من "طالبان" فتحوا النار على حفل زفاف في بلدة سورخود بشرق البلاد بعد أن ضبطوا مدعوين يستمعون إلى الموسيقى الأفغانية، فقتلوا شخصين وأصابوا اثنين آخرين، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأشار المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد، إلى معارضة الحركة لمثل هذه الانتهاكات.

وقال: "إذا قام أحدهم بقتل شخص، حتى لو كان من رجالنا، فإن الأمر يعد جريمة وسنحاكمه وعليه مواجهة القانون".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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