أخبار عاجلة

«المهنيين السوداني» ينفي مطالبته ببديل لعبد الله حمدوك -
تعرف على تفاصيل إطلاق جواز السفر الصحي في مصر -
نجم الزمالك السابق: تصريحات موسيماني وقمصان لازم تتعلق في «أوضة اللبس» -
موعد مشاهدة بث مباشر ليفربول محمد صلاح ضد وست هام في الدوري الإنجليزي -
تطوير «بردويل سيناء» لزيادة إنتاجية الأسماك والقشريات -
فى أول دورة بعد «كورونا».. «المصرى اليوم» ترصد رسائل السياحة لـ«المشاركين فى بورصة لندن» -
الحكومة الإسرائيلية تطلب من رعاياها مغادرة إثيوبيا -
«عايزة كل الناس تدعي لها».. ابنة سهير البابلي: «نفسي أمي تتنفس بشكل طبيعي» -
الولايات المتحدة تُسجِّل ‏‎89,711‎‏ إصابة جديدة و‏‎1,604‎‏ وفيات بكورونا -
العُهر السياسي والمدلل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

انطلاق مهرجان سباحة الفراعنة لدعم السياحة الرياضية بالبحر الأحمر غدا

Print
انطلاق مهرجان سباحة الفراعنة لدعم السياحة الرياضية بالبحر الأحمر غدا انطلاق مهرجان سباحة الفراعنة لدعم السياحة الرياضية بالبحر الأحمر غدا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مدينة الغردقة، الأحد، انطلاق مهرجان سباحة الفراعنة Pharaoh’s Swim للمياه المفتوحة للأصحاء وذوى الهمم لمدة 4 أيام، بقيادة السباح المصري خالد شلبي وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش والسباحة الأولمبية شيروت حافظ و الاتحاد المصرى للسباحة، بالاشتراك مع أكبر هيئة دولية لسباحة المياة المفتوحة Global Swim Series فى كندا.

واكد شلبي ان المهرجان بمشاركة أكثر من ٥٠٠ سباح من أمريكا وكندا وأيرلندا وإيطاليا، بالإضافة إلى السباحين المصريين.

ويهدف المهرجان إلى تنوع المنتج السياحى للجنسيات الأجنبية القادمة لزيارة ، وفتح أسواق جديدة ودعم السياحة الرياضية وخاصة لذوى الهمم .

وتم تحديد مجرى السباق على شكل مثلث ينطلق من شاطئ الفيو وصولاً إلى المحمية بطول 250م وثم إلى شاطىء فلفلة ثم العودة إلى شاطئ الفيو بطول 250م، ويتضمن سباقات المهرجان مراحل سنية مختلفة من عمر ١٤ حتي ٧٠ عاماً.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعرف على تفاصيل إطلاق جواز السفر الصحي في مصر

تعرف على تفاصيل إطلاق جواز السفر الصحي في مصر

فى أول دورة بعد «كورونا».. «المصرى اليوم» ترصد رسائل السياحة لـ«المشاركين فى بورصة لندن»

فى أول دورة بعد «كورونا».. «المصرى اليوم» ترصد رسائل السياحة لـ«المشاركين فى بورصة لندن»

خبير: مصر من أكبر دول الشرق الأوسط في السوفت وير بعد الهند

خبير: مصر من أكبر دول الشرق الأوسط في السوفت وير بعد الهند

«العناني» يلتقي مدير قسم المصريات بمتحف اللوفر

«العناني» يلتقي مدير قسم المصريات بمتحف اللوفر