انطلاق مهرجان سباحة الفراعنة لدعم السياحة الرياضية بالبحر الأحمر غدا

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تشهد مدينة الغردقة، الأحد، انطلاق مهرجان سباحة الفراعنة Pharaoh’s Swim للمياه المفتوحة للأصحاء وذوى الهمم لمدة 4 أيام، بقيادة السباح المصري خالد شلبي وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش والسباحة الأولمبية شيروت حافظ و الاتحاد المصرى للسباحة، بالاشتراك مع أكبر هيئة دولية لسباحة المياة المفتوحة Global Swim Series فى كندا.

واكد شلبي ان المهرجان بمشاركة أكثر من ٥٠٠ سباح من أمريكا وكندا وأيرلندا وإيطاليا، بالإضافة إلى السباحين المصريين.

ويهدف المهرجان إلى تنوع المنتج السياحى للجنسيات الأجنبية القادمة لزيارة مصر، وفتح أسواق جديدة ودعم السياحة الرياضية وخاصة لذوى الهمم .

وتم تحديد مجرى السباق على شكل مثلث ينطلق من شاطئ الفيو وصولاً إلى المحمية بطول 250م وثم إلى شاطىء فلفلة ثم العودة إلى شاطئ الفيو بطول 250م، ويتضمن سباقات المهرجان مراحل سنية مختلفة من عمر ١٤ حتي ٧٠ عاماً.