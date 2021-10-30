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«دخلنا في الجد».. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة الليلة على هذه المناطق

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«دخلنا في الجد».. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة الليلة على هذه المناطق «دخلنا في الجد».. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة الليلة على هذه المناطق

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا النصف الثاني من فصل الخريف، وهى فترة تقلبات جوية، معلقة: «دخلنا في الجد».

وأشارت «شاكر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، إلى أن ذروة موجة عدم الاستقرار الليلة ستكون على السواحل الشمالية، حيث بدأت تتساقط أمطار غزيرة ورعدية على مطروح والسلوم والعلمين، وفي خلال ساعة ستمتد الأمطار إلى الإسكندرية.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة سيشهدوا أمطار متوسطة الشدة الليلة، لافتة إلى أن درجة الحرارة أعلى معدلها الطبيعي اليوم غدا، وستبدأ في الانخفاض اعتبارا من يوم الإثنين.

المصرى اليوم

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