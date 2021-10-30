«إعلام النواب» تناقش ضعف بث إذاعة القرآن الكريم

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تناقش لجنة الإعلام بمجلس النواب، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة سناء برغش، بشأن ضعف ترددات إذاعة القرآن الكريم وعدم نقاء الصوت الخاصة بالموجة الإذاعية، وطلب إحاطة بشأن الإهمال وعدم المحافظة على مباني ومآذن مسجد الحبشي بدمنهور وعدم البدء في أعمال الترميمات.

كما تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن إهمال وزارة الثقافة في قصر ثقافة روض الفرج بمحافظة القاهرة وعدم القيام برفع كفاءة القصر من البنية التحتية، ومن النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن عدم إنشاء قصر ثقافة بمركز ومدينة بنى مزار بمحافظة المنيا حتى الآن بالرغم من توفير قطعة أرض من الوحدة المحلية

فيما تناقش لجنة الإدارة المحلية طلب الاحاطة المقدم من النائب شريف الورداني، بشأن رصف منطقة أبورجيلة وبعض المناطق الاخري بحي السلام بمحافظة القاهرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبوشقرة، بشأن رصف وتمهيد شارع هيئة تدريس جامعة القاهرة محافظة الجيزة.

كما تناقش اللجنة بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية، ووزارة الموارد المائية والري للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، ومراجعة بنود هذا البروتوكول في ضوء المنشور الوزاري رقم (4) لسنة 2017، بشأن الضوابط المقترحة لعمل التغطيات للمجاري المائية، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقاً للاستخدامات التنموية المتاحة، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.