انطلاق معرض «جلفود» للتصنيع الغذائي بدبي 7 نوفمبر المقبل

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ينطلق معرض جلفود للتصنيع الغذائي في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 7 نوفمبر المقبل ويستمر لمدة 3 أيام، ويعد جلفود المعرض الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا لصناعة الأغذية والمشروبات ومعالجتها وتغليفها وخدماتها اللوجستية. ينطلق بحضور دولي من 55 بلدا وألف و250 جهة عارضة تطرح أحدث الحلول والتقنيات التي ترسم ملامح مستقبل القطاع. ويركز المعرض على القضايا الملحة التي يواجهها القطاع وتحديات سلسلة التوريد العالمية لقطاع الأغذية والمشروبات وحلول التغليف المستدامة.

وقالت تريكسي لوه ميرماند نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي إن جلفود للتصنيع يقدم فرصة للاطلاع على أحدث التوجهات والابتكارات التي تعيد رسم ملامح قطاع صناعة الأغذية حول العالم، وتتضمن حلول التعبئة الروبوتية وابتكارات التصنيع المتكامل والمكونات التي يتم تصنيعها بواسطة حلول التكنولوجيا.

وأشارت إلى أن المعرض يدعم الابتكارات الذكية في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات بما ينعكس في إقبال أهم العلامات المختصة التي تسعى لاستثمار المعرض كمنصة لرسم ملامح مستقبل القطاع ومواجهة التحديات وتلبية معدلات الطلب المتزايدة على الأتمتة. وأضافت لوه، أن إطلاق مبادرة وادي تكنولوجيا الغذاء في دبي التي تهدف إلى زيادة إنتاج دولة الإمارات من الغذاء ثلاثة أضعاف، أسهم في تعزيز مكانة دبي كرائد للنهضة التي يشهدها القطاع، مؤكدة أن معرض جلفود للتصنيع سيسهم في تغيير معالم القطاع بالكامل.