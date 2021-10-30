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"التعاون" يُسجِّل أول فوز له في الدوري على حساب "أبها"

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون أول فوز له في مسابقة الدوري على حساب أبها في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز التعاون بهدفين نظيفين في مباراة الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدفا المباراة جاءا بأقدام محترف الفريق التعاوني، اللاعب الكاميروني لياندر توامبا، في الدقيقة الـ10 والدقيقة الـ94.

وبتلك النتيجة يرفع التعاون رصيده للنقطة رقم 7، فيما توقف رصيد أبها عند النقطة رقم 10.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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