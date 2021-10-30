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القصف الإسرائيلي على دمشق قتل 5 عناصر من مليشيات "حزب الله" وإيران

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القصف الإسرائيلي على دمشق قتل 5 عناصر من مليشيات "حزب الله" وإيران القصف الإسرائيلي على دمشق قتل 5 عناصر من مليشيات "حزب الله" وإيران
استهدف شحنة سلاح وذخيرة متجهة إلى لبنان

القصف الإسرائيلي على دمشق قتل 5 عناصر من مليشيات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القصف الإسرائيلي الذي استهدف ظهر اليوم (السبت) مواقع في ريف دمشق؛ أسفر عن مقتل 5 عناصر من مليشيا حزب الله اللبناني ومليشيا مسلحة موالية لإيران.

وأشار إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرةـ

وبين المرصد أن القصف الإسرائيلي استهدف منطقة شمال غرب دمشق، واستخدمت فيه صواريخ أرض – أرض من الأراضي المحتلة.

وأوضح أن الضربة استهدفت شحنة للسلاح والذخيرة تابعة لمليشيا حزب الله والإيرانيين كانت متوجهة إلى لبنان في منطقة الديماس وقدسيا شمال غرب دمشق، ما أدى لتدميرها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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