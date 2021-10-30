استشاري: السمنة بوابة للإصابة بـ70 مرضًا

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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن السمنة بوابة للإصابة بـ70 مرضًا، ولا يجب الاستهانة بزيادة الوزن على الإطلاق.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة؛ ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن مريض السمنة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا أكثر من أي شخص آخر، خاصة وأنه يعاني من مناعة ضعيفة.

وتابع أن مريض السمنة قد تكون قدرته ضعيفة على الالتزام بأي نظام غذائي أو الامتناع عن التوقف، كما أن تناول الادوية التي تخفض الوزن أمر غير صحي، ولذلك تم سحب 99% من الأدوية الخاصة بخفض الوزن، لأنها تؤدي إلى آثار جانبية خطيرة.