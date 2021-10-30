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«ابنك عنيف مع الكل ومش عارفة تسيطري عليه».. استشاري تربية تجيب

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«ابنك عنيف مع الكل ومش عارفة تسيطري عليه».. استشاري تربية تجيب «ابنك عنيف مع الكل ومش عارفة تسيطري عليه».. استشاري تربية تجيب

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قالت زينب فؤاد، استشاري تربية خاصة، إن الألعاب مثل الفيل الأزرق وبابجي قد تؤدي إلى إصابة الطفل بالكثير من سلوكيات العنف.

وشددت «فؤاد»، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، على ضرورة وجود لغة حوار في الأسرة، والحديث مع الطفل الذي يمارس العنف، وتعزيز السلوك المهذب، وإفهامه بأن سلوك العنف غير مرغوب به.

ولفتت إلى أن الابن إذا قام بضرب أحد أصدقائه، فعلى ولي الأمر أن يطلب منه الاعتذار، فإذا لم يستوعب الابن هذا الأمر، فعلى الأم أن تطلب من الطفل الذي قام بضربه عدم الحديث معه، وإذا استجاب الطفل بضرورة الابتعاد عن العنف، فعلى الأم تشجيعه، وإذا لم يستجب، على الام أن تعاقب الطفل، وهذا الأمر لا يكون من خلال الضرب أو الإهانة.

وشددت على ضرورة الحوار مع الطفل خاصة في مرحلة المراهقة، معقبة: «تغيرات سن المراهقة قد تشهد الميل إلى العنف، وحل هذا الأمر يكون من خلال الحوار ثم الحوار».

المصرى اليوم

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