بتصميم مميز وقدرات فائقة.. «كيا» تكشف عن «سبورتاج 2023»

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كشفت العلامة التجارية كيا النقاب عن سيارة سبورتاج بتصميم ملهم لعام 2023، والتي ستصدرها في الربع الأول من عام 2022، في الولايات المتحدة.

وبحسب motorbiscuit، سيكون طراز سبورتاج الذي يعمل بالغاز فقط متاحًا في هذا الوقت، وسيصدر طراز Sportage Hybrid في وقتٍ لاحق.

وتتمتع سبورتاج 2023 بمزيج متباين من الأسطح الملساء وعناصر التصميم القوية، فيما كان التغيير الأكثر وضوحًا في المقدمة، مع شبكة أنف النمر ذات التقنية العالية ومصابيح نهارية مميزة، أيضًا، تتميز برفارف زاوية، وخط كتف حاد، ومصابيح خلفية على شكل شق.

أما داخل السيارة ، توجد شاشة منحنية بانورامية مزدوجة مع شاشتين قياس 12.3 بوصة، بالإضافة إلى شاشة واحدة لنظام المعلومات والترفيه سهلة الاستخدام، بينما الأخرى مخصصة لمجموعة الأدوات الرقمية.

وتشمل التقنيات الداخلية الإضافية على واى فاى ، وشاحن لاسلكي للهاتف الذكي، ونظام صوت Harman Kardon المتميز ، وتكامل Apple CarPlay و Android Auto.

فيما تأتي سبورتاج 2023 بحجم أكبر من سبورتاج 2022 ، مما ينتج عنه مساحة داخلية أكبر، كما إنها الأفضل في فئتها بمساحة 41.3 بوصة للأرجل الخلفية وسعة شحن خلفية تبلغ 39.6 قدمًا مكعبًا.

بينما من ناحية الأداء ، تتمتع سبورتاج 2023 بمحرك قوي رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر ، بقوة 187 حصان، وعلى الرغم من حجمها الأكبر ، تتمتع سبورتاج 2023 بالاقتصاد في استهلاك الوقود بشكل أفضل من سبورتاج 2022، مع زيادة متوقعة بنسبة 8 ٪.

فيما لم تصدر كيا معلومات عن سعر السيارة، بينما من المتوقع أن يكون السعر مرتفع عن تكلفة سيارة سبورتاج 2022، التي تتراوح الأسعار الأولية لها من 24.090 دولارًا أمريكيًا لقاعدة LX وحتى 33750 دولارًا أمريكيًا لسيارة SX Turbo، نظراً للإمكانيات الفائقة التي تتمتع بها كيا سبورتاج 2023.