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مقتل 12 شخصا إثر انفجار في محيط مطار عدن

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مقتل 12 شخصا إثر انفجار في محيط مطار عدن مقتل 12 شخصا إثر انفجار في محيط مطار عدن

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قتل 12 شخصا اليوم السبت إثر انفجار في محيط مطار عدن جنوب اليمن، حسبما كشف مسؤول أمني حكومي رفيع لوكالة "فرانس برس".

وكان مراسلنا أفاد بسماع دوي انفجار بمحيط مطار عدن الدولي في اليمن اليوم السبت، لافتا إلى الانفجار وقع بالقرب من البوابة الخارجية للمطار.

وأكد مراسلنا سقوط عدد من القتلى والجرحى "أغلبهم من أمن المطار" جراء الانفجارالناجم عن "سيارة مفخخة".

وقال مصدر أمني لوكالة "رويترز" إن سيارة ملغومة انفجرت عند المدخل الخارجي للمطار مستهدفة نقطة تفتيش أمنية قرب فندق بالمطار ونجم عن ذلك سقوط ضحايا.

المصرى اليوم

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