دعاه إلى الاستقالة.. تفاصيل لقاء جورج قرداحي والبطريرك الراعي

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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن البطريرك الراعي دعا وزير الإعلام جورج قرداحي إلى تغليب مصلحة البلاد فوق أي مصلحة أخرى.

وأشارت إلى أن البطريرك الراعي يبلغ وزير الإعلام جورج قرداحي ضرورة تحسين العلاقات مع كل الدول بما فيها العربية وأكد أن ما يسيء لهذا العلاقات غير مقبول من أي جهة.

وتابعت أن وزير الإعلام اللبناني أعرب للبطريرك الراعي عن عدم تمسكه بأي منصب وزاري.

وغادر وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، اليوم السبت، الصرح البطريركي في ​بكركي، دون الإدلاء بأي تصريحات حول الاستقالة من عدمها.

كان قرداحي وصل إلى الصرح البطريركي في ​بكركي​ للقاء ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​.

قال جورج قرداحي قبل لقاء البطريرك، ردا على سؤال عن نيته الاستقالة، إلى أنه: «خلينا نشوف غبطة البطريرك شو بدو».

قالت مصادر لبنانية إن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي سيقدم استقالته خلال ساعات، بعدما تسببت تصريحاته في أزمة بين لبنان والسعودية ودول الخليج.

قالت مصادر مطلعة إن الوزير جورج قرداحي قد يقدم استقالته خلال ساعات.

مصادر بكركي المواكبة للاجتماع قالت لـ«الجديد» إن الراعي شدد على نقطة الحياد على قاعدة: «ما حدا بيعتدي عليك ولا تعتدي على احد»، مؤكدا ضرورة حسن سير العلاقات بين لبنان والدول كافة، وتابع الراعي، دائما بحسب مصادر بكركي، إن كل ما يسيء إلى هذه العلاقات غير مقبول ومرفوض من أي جهة أو شخص أتى.

قرداحي أكد بدوره امام البطريرك تغليب المصلحة العامة وعدم تمسكه بأي منصب أو وزارة.

وتابعت المصادر إن الموضوع سياسي وبحاجة إلى نقاش بين الوزير ومرجعياته السياسية، خاتمة بالقول: «انشالله خير وما رح يكون إلا خير».

سبب الخلاف الناتج عن التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بشأن التدخل العسكري الذي تقوده السعودي لدعم الشرعية في اليمن في أزمة جديدة للحكومة اللبنانية، خصوصا بعد رفضه الاعتذار أو الاستقالة.

واستدعت السعودية، الجمعة، سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقررت وقف كل الواردات اللبنانية إليها بعد تصريحات لقرداحي تناولت حرب اليمن واعتبرتها “مسيئة”، في توتر إضافي للعلاقات بين الرياض وبيروت.

كما أقدمت الإمارات ومملكة البحرين والكويت على خطوة مماثلة.

وكان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي اعتبر في مقابلة تلفزيونية بثت، الاثنين، وأجريت قبل توليه حقيبة الإعلام في الحكومة اللبنانية في سبتمبر، أنّ المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران “يدافعون عن أنفسهم.. في وجه اعتداء خارجي” من التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة الانقلابين الحوثيين المدعومين من إيران.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، مساء الجمعة، بحسب مداد نيوز إن المملكة قررت أن «تستدعي السفير في لبنان للتشاور ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ48 ساعة القادمة».

كما قررت «وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة بغرض “حماية أمن المملكة وشعبها».

وجاء في البيان، إن حكومة المملكة “تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها”.. مذكرة بأنه وكما هو مشاهد فإن حزب الله يقوم بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الإرهابية.

وفي بيروت، أبدى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أسفه لقرار السعودية، متمنياً على المملكة إعادة النظر بقرارها.

وقال ميقاتي في بيان، “نأسف بالغ الأسف لقرار المملكة، ونتمنى أن تعيد قيادة المملكة بحكمتها النظر فيه”.

وأضاف “نحن من جهتنا سنواصل العمل بكل جهد ومثابرة لإصلاح الشوائب المشكو منها ومعالجة ما يجب معالجته”.

وفي بيان آخر ليل الجمعة، أعلن ميقاتي أنه تشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون في المستجدات، ثم اتصل بقرداحي “وطلب منه تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية”..

وأعربت الحكومة اللبنانية في بيان، الأربعاء، عن “رفضها” تصريحات قرداحي، مشيرة إلى أنه “لا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا”.

لكنّ قرداحي رفض، الأربعاء، “الاعتذار” عن “آرائه الشخصية”. وقال “أنا لم أخطئ في حق أحد. ولم أتهجم على أحد.. فلمَ أعتذر؟”.