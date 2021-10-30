«الأرصاد» تحذر أهالي الإسكندرية من طقس الساعة المقبلة

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عاجل، أهالي الإسكندرية من أمطار غزيرة ورعدية تضرب عروس البحر المتوسط خلال الساعة المقبلة.

وأشارت الهيئة إلى أن صور القمر الصناعي تظهر سحبا رعدية وممطرة على الضبعة، وتتدفق السحب المنخفضة الممطرة على القاهرة والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار تزداد على المدن الساحلية والدلتا والقاهرة والوجه البحري وسيناء خلال ساعات الليل وفجر يوم الاحد بسبب زيادة نسبة الرطوبة.

وأضافت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، أن محافظة مطروح وظهيرها الصحراوي تشهد الآن أمطارا غزيرة ورعدية، كما شهدت محافظة القاهرة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.