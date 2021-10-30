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رئيس «الإنجيلية» ينعى عضو المجلس الملي: «فقدنا خادمًا تقيًّا» (صور)

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رئيس «الإنجيلية» ينعى عضو المجلس الملي: «فقدنا خادمًا تقيًّا» (صور) رئيس «الإنجيلية» ينعى عضو المجلس الملي: «فقدنا خادمًا تقيًّا» (صور)

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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل وداع الشيخ كامل خله، عضو المجلس الملي الإنجيلي العام، وشيخ الكنيسة الرسولية بالشرابية، بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس ناصر كتكوت، رئيس مجمع الكنائس الرسولية بمصر، والقس سامح موريس، راعي كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، والدكتور ماهر صموئيل، استشاري الطب النفسي، والقس ناشد غالي، راعي الكنيسة الرسولية بالشرابية، وعدد من قيادات الطائفة الإنجيلية ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر.

وقال رئيس الإنجيلية في كلمته: «فقدت الطائفة الإنجيلية في مِصر خادمًا تقيًّا، خدم الكنيسة العامة والمحلية بكل تفانٍ وإخلاص، ولن ننسى دوره الفعال في المجلس الإنجيلي العام».

وأضاف رئيس الإنجيلية في كلمته: «سيظل الشيخ كامل خله في ذاكرة الناس لأنه عرف المعنى العميق البسيط للمسيحية، وسيظل مثالًا صالحًا ونموذجًا حقيقيًّا لحياة الخدمة والعطاء. نصلي من أجل تعزية جميع أفراد الأسرة وشعب الكنيسة، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، والمجمع العام للكنائس الرسولية ولجميع محبيه في كل مكان».

رئيس «الإنجيلية» ناعيا الشيخ كامل خله عضو المجلس الملي: «مثال صالح ونموذج حقيقي لحياة الخدمة والعطاء»
رئيس «الإنجيلية» ناعيا الشيخ كامل خله عضو المجلس الملي: «مثال صالح ونموذج حقيقي لحياة الخدمة والعطاء»
رئيس «الإنجيلية» ناعيا الشيخ كامل خله عضو المجلس الملي: «مثال صالح ونموذج حقيقي لحياة الخدمة والعطاء»
رئيس «الإنجيلية» ناعيا الشيخ كامل خله عضو المجلس الملي: «مثال صالح ونموذج حقيقي لحياة الخدمة والعطاء»
رئيس «الإنجيلية» ناعيا الشيخ كامل خله عضو المجلس الملي: «مثال صالح ونموذج حقيقي لحياة الخدمة والعطاء»

المصرى اليوم

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