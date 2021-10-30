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تحت رعاية وزير البحث العلمى والتكنولوجيا الدكتور خالد عبدالغفار

افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتورة منى يحيى، رئيس مكتب براءات الاختراع، وجوس أنتونيو، مدير مكتب البراءات والعلامات الإسبانى، وسوسولز موريس، مدير وحدة التطوير الاقتصادى والبيئة في منظمة (FLLAPP)، مؤتمرا حول مشروع التوأمة بين مصر والاتحاد الأوروبىيلدور براءات الاختراع في رفع قدرات التوعية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور كل من نواب سفارات إسبانيا والدنمارك وألمانيا بمصر.

واوضح صقر أنه في إطار التعاون الاقتصادى الثنائى والمشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى سيتم من خلال هذا المؤتمر تسليط الضوء على أهمية نظام براءات الاختراع للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال مشروع التوأمة الممول من الاتحاد الأوروبى لمكتب براءات الاختراع المصرى، وتقديم خدمة البوابة الإلكترونية لتلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يمدهم بالمعلومات التي تساعدهم على التطوير وزيادة حجم الاستثمار في إطار حماية قانونية في ظل قانون الملكية الفكرية بمصر.

من جانبها، أكدت الدكتورة منى يحيى أن هذا المشروع يهدف للمساهمة في تحسين وتعزيز دور البحث العلمى والملكية الفكرية من خلال الاستخدام الأمثل والأفضل لبوابة مكتب براءات الاختراع المصرى، ووضع خطة استراتيجية لذلك وكذلك مراجعة الإجراءات والأنظمة الخاصة بمكتب البراءات وتطويرها بما يتماشى مع المعايير الدولية والأوروبية، وأيضًا المساهمة في تعزيز المهارات الخاصة بفحص طلبات البراءات وتحسين القدرات التدريبية ورفع القدرات الخاصة بموظفى مكتب براءات الاختراع المصرى، وتطوير البوابة الإلكترونية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تحتوى على معلومات تفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمدهم بكافة القوانين التي تساعدهم في حماية وتطوير شركاتهم واختراعاتهم، كما يهدف ذلك المشروع إلى مساعدة المكتب في الحصول على شهادة ISO 9001 .