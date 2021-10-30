الأهلي يفوز على المقاولون العرب في بطولة الجمهورية 2007

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نجح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 في تحقيق الفوز على مضيفه المقاولون العرب، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم السبت، على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يس محمد.

الدفاع: آدم طارق- محمد السيد- زياد وائل- محمد عاطف.

الوسط: محمد طه- عمر فتحي- محمد رأفت- عصام أحمد- أحمد الشيخ.

الهجوم: محمد عبدالفتاح «تاحا».

وشارك حازم عاشور بدلًا من محمد رأفت، ومصطفى بهجت بدلًا من الشيخ، وزيدان ناجح بدلًا من زياد وائل.

افتتح المقاولون التسجيل بالهدفين الأول والثاني، ولكن عصام أحمد قلص الفارق للأهلي قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف أصحاب الأرض الهدف الثالث، قبل أن يسجل البديل حازم عاشور هدفين للأهلي، ويخطف تاحا هدف الفوز في الوقت بدل الضائع ليفوز الأهلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2007» رصيده إلى ١٢ نقطة، بالعلامة الكاملة من ٤ مباريات، حيث فاز على كل من: الشرقية للدخان بسبعة أهداف دون رد، وخارج ملعبه على غزل المحلة بستة أهداف دون رد، وعلى إنبي ٣-١، قبل أن يفوز اليوم على المقاولون ٤-٣، مسجلًا ٢٠ هدفًا، مقابل ٤ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2007 بالأهلي أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وسعيد صبحي مدربًا مساعدًا، ومحمود عبدالله مدربًا لحراس المرمى، وصابر سنادة إداري الفريق، وحسن عبدالمطلب طبيب الفريق، ومحمد نحلة مخطط الأحمال والإعداد البدني، وناجح أبوزهرة أخصائي التدليك.