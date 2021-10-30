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شهد الأسبوع الماضي طرح العديد من الأغنيات التي دخلت سريعاً قائمة «تريند» موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وأصبح هناك تنوع موسيقى يرضي أذواقاً مختلفة بين الجماهير، واستطاعت أغاني الراب والمهرجانات أن تسيطر على التريند.

وفيما يلي نتعرف على الأغنيات الـ«تريند» على يوتيوب .

في المركز الأول أغنية «كيفي كده» لمغني الراب الشهير «ويجز« بالاشتراك مع فريق ديسكو مصر، إذ حققت الأغنية حتى الآن 4 ملايين و200 ألف مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات »يوتيوب«.

أغنية كيفى كده من كلمات ويجز، موسيقى عمرو عماد ومصطفى الشريف، وتوزيع نادر سليمان، وتم تصوير الأغنية على طريق الفيديو الكليب إخراج خالد مختار.

في المركز الثاني جاء مهرجان «طمنيني» لمطربي المهرجانات ريشا كوستا وسمارة ناو، إذ حققت الأغنية حتى 2 مليون و200 ألف مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

واحتلت أغنية «جو البنات» للفنان محمد رمضان المركز الثالث ويشاركه في الغناء ريدوان والمطرب المغربي نعمان بلعياشي ومن إخراج محمد سامي، وهي الأغنية الرسمية لمهرجان الجون السينمائي الدولي في دورته الـ5، وحقفت الأغنية 4 ملايين و300 ألف مشاهدة عبر القناة الرسمية للفنان محمد رمضان .

أما مطرب الراب عفروتو فتواجد في القائمة مع أغنيته «فرق خبرة»، وهي الأغنية الدعائية لفيلم «فرق خبرة»، بطولة محمد الشرنوبي وهدي المفتي، والذي من المقرر عرضه 3 نوفمبر المقبل.

الأغنية من كلمات وغناء عفروتو، وإنتاج موسيقي إيهاب كولبيكس.

وجاء في المركز الخامس أغنية «اتنسيت«، وهي من غناء مسلم، وهي الأغنية الدعائية لفيلم» عروستي «، بطولة أحمد حاتم، وجميلة عوض .

وأغنية «اتنسيت» من كلمات وألحان مسلم وتوزيع إسلام الأزرق.