الإحصاء: 13% زيادة في تحويلات المصريين.. والسعودية في المقدمة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن زيادة قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة العشرين إلى 11.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019/ 2020، مقابل 10.2 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019، بنسبة 13.1 %.

وأشار الجهاز إلى أن السعودية جاءت على رأس أعلى عشر دول بمجموعة العشرين في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2019/ 2020؛ حيث بلغت قيمتها 9.6 مليار دولار.

وجاءت أمريكا في المرتبة الثانية بقيمة 975.2 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 489.2 مليون دولار، ثم ألمانيا 117.6 مليون دولار، ثم فرنسا 105.7 مليون دولار، ثم إيطاليا 94 مليون دولار، ثم كندا 87.6 مليون دولار، ثم استراليا 44.1 مليون دولار، ثم تركيا 16.3 مليون دولار، وأخيراً روسيا 13.4 مليون دولار.