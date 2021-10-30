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الإحصاء: 13% زيادة في تحويلات المصريين.. والسعودية في المقدمة

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الإحصاء: 13% زيادة في تحويلات المصريين.. والسعودية في المقدمة الإحصاء: 13% زيادة في تحويلات المصريين.. والسعودية في المقدمة

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن زيادة قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة العشرين إلى 11.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019/ 2020، مقابل 10.2 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019، بنسبة 13.1 %.

وأشار الجهاز إلى أن جاءت على رأس أعلى عشر دول بمجموعة العشرين في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2019/ 2020؛ حيث بلغت قيمتها 9.6 مليار دولار.

وجاءت أمريكا في المرتبة الثانية بقيمة 975.2 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 489.2 مليون دولار، ثم ألمانيا 117.6 مليون دولار، ثم فرنسا 105.7 مليون دولار، ثم إيطاليا 94 مليون دولار، ثم كندا 87.6 مليون دولار، ثم استراليا 44.1 مليون دولار، ثم تركيا 16.3 مليون دولار، وأخيراً 13.4 مليون دولار.

المصرى اليوم

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