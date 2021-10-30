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9 مليار دولار صادرات لدول العشرين خلال 6 أشهر

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9 مليار دولار صادرات مصر لدول العشرين خلال 6 أشهر 9 مليار دولار صادرات لدول العشرين خلال 6 أشهر

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين لتسجل 9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 6.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 39.2 % .

وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين 27 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14 % .

وأشار الجهاز، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين ودول مجموعة العشرين مسجلة 36 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنة بـ30.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة زيادة 19.4 % .

وتضم مجموعة العشرين في عضويتها دول (الولايات المتحدة الأمريكية/ / الصين/ فرنسا/ ألمانيا/ إيطاليا/ تركيا/ الاتحاد الأوروبي/ اليابان/ الهند/ كوريا الجنوبية/ المملكة المتحدة/ / إندونيسيا/ المكسيك/ كندا/ جنوب أفريقيا/ البرازيل/ الأرجنتين/ استراليا).

المصرى اليوم

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