إنشاء صومعة معدنية لتخزين الحبوب في بورسعيد يرفع طاقة التخزين 15 %

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شهد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وضع حجر الاساس لمشروع إنشاء صومعة معدنية لتخزين الحبوب سعة ١٠٠ الف طن على رصيف عباس بميناء غرب بور سعيد بحضور المهندس محمد محلب رئيس مجلس إدارة شركة رواد الهندسة الحديثة، واللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والمهندس كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع، واللواء محمد عبدالعزيز براية نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس واللواء عادل رزق مدير عام ميناء غرب بورسعيد، قائد الميناء الربان حسين الشاذلي، ومدير الإدارة الهندسية العميد المهندس عماد الدين اسماعيل، وعددا من قيادات المحافظة.

وقال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مشروع إنشاء الصومعة كان حلم نشهد اليوم حجر الأساس لانشائه سعة ١٠٣ الف طن على رصيف عباس باستخدام أحدث التكنولوجيات الحديثة. وأضاف، أن نجاح المشروع القومي والاستراتيجي لاستكمال البنية الأساسية لتخزين الحبوب سينقل مصر نقلة كبيرة في الأمن الغذائية حيث يزيد من القدرة التخزينية بنسبة ١٥٪ بجانب الحفاظ على جودة القمح حيث يمكن تخزينه سنة ونصف والتحكم في العمليات بشكل مميكن بالكامل.

وأكد أن من المستهدف خلال ٣ سنوات المقبلة إضافة نحو ٣.٤ مليون طن تخزين يكفي ٥ شهور والباقي في صوامع المطاحن، لافتا أن الإنتاج الكلي ٩ مليون قمح ونستهلك ١٧ أي أن من المستهدف نسبة ٥٥٪ اكتفاء ذاتي، مشيرا إلى أن مصر مؤهلة لتكون مركزاً لتداول وتخزين الاقماح في ظل وجود خطة لزيادة السعات التخزينية خاصةً في الزارعات الجديدة وإضافة ٥٠٠ الف فدان في توشكا ودندرة في أسوان بالإضافة إلى الدلتا الجديدة بجانب توافر شبكة حقيقية من الأعمال اللوجستية لتخزين وتوزيع القمح لأهم سلعة وهي الخبر تكلف حوالي ٥٤ مليار جنيه في العام.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية توقيت المشروع كونه يختص بسلاسل الإمداد وتوفير السلع في الوقت الذي يعاني منه العالم من اختناقات واضطرابات في عمليات الإمداد وأسعار السلع، وبالتالي يعزز من قدرتنا على التحرك مع الاسعار العالمية وزيادة القدرة الاستيعابية من الاقماح.

وأشارت إلى التعاون الوثيق بين وزارة التعاون الدولي ووزارة التموين في الحصول على تمويلات إنمائية منخفضة التكلفة على فترات سماح كبيرة تعطي القدرة للدولة في تنفيذ مخططاتها التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحة أن إجمالي مشروعات التمويلية الخاصة بوزارة التموين تقدر بنحو ٥٠٠ مليون دولار منها من دولة الإمارات بجانب ١٤ مليون دولار من اوبك.

وقال المهندس محمد محلب رئيس شركة رواد الهندسة الحديثة، إن مشروعات الصوامع من المشاريع القومية الهامة التي تولي الدولة اهتماما كبيراً بها وذلك لتأمين السلع الإستراتيجية للأسواق، مشيراً أن شركة الرواد تسخير كافة الامكانيات لتنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة وأحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في هذا المجال.

وقال اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إن ما نشده اليوم لبنة أولية لحجر الأساس لإنشاء صومعة ١٠٠ الف طن لتخزين الحبوب والمقدرة الانتهاء من تنفيذه خلال ١٨ شهرا وبتكلفة ٢٥ مليون جنيه من خلال المقاول الرئيسي للمشروع رواد الهندسة الحديثة.

وأضاف أن المشروع يسمح بتراخي بواخر حمولة ٥٠ إلى ٦٠ الف طن حيث وصل الغاطس بعد التطوير ٥٦ قدم، لافتاً أن مشروع الصوامع يأتي إنطلاقا من الرؤية الاستراتيجية لوزارة التموين بالاهتمام بالتوسع بالطاقات التخزينية لتحسين إدارة المخزون وترشيد الدعم ومواجهة المتغيرات العالمية والزيادة في حجم الواردات وبالتالي استقبال جميع واردات القمح.

وأشار المهندس كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع، أن مشروع الصومعة المعدنية بسعة ١٠٠ الف طن يأتي تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بوضع الحلول الجذرية للمشاكل التي تواجه زيادة القدرة الاستيعابية للاقماح، مشيراً أن المشروع يهدف إلى تخزين وصرف ١.٣ مليون طن سنويا من خلال أضافة ١٥٪ من قدرات الموانئ من استعياب الاقماح.

واكد هاشم، ان تنفيذ تلك الصومعة أحد المشروعات القومية للخطة الاستثمارية للدولة لتخفيف العبء عن موانئ دمياط واسكندرية والدخيلة وتقليل التكدس في القمح المستورد، لافتاً أن المشروع يوفر ٥٠ فرصة عمل مباشرة ونحو ٢٠٠٠ فرصة تشغيلية حيث تضم صوامع بورسعيد 8 خلايا بقيمة اجمالية حوالي 520 مليون جنيه، وتعمل باحدث الأنظمة واعلي معدل للتفريغ والتخزين بجانب أنظمة تهوية ونظام الحماية المدنية والمحافظة على البيئة ومبني للخدمات.