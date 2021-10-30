«كانت مفزوعة ومرعوبة».. نشوى مصطفى تكشف تفاصيل تعرض ابنتها للتحرش

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قالت الفنانة نشوى مصطفى، إن ابنتها تعرضت لواقعة تحرش أثناء السير بسيارتها على كوبري في اتجاه الهرم- المنصورية.

وأوضحت مصطفى، عبر حسابها على «فيسبوك»، السبت: «النهارده بنتي اتعرضت للتحرش من العربية دي وفضلوا يزنقوا عليها واترهبت وهى سايقة على كوبرى ناحية الهرم المنصورية».

وتابعت: «كلمتنى وهي مفزوعة، قلت لها حاولي تصوريهم.. الحمد لله ربنا ستر وبنتي موقعتش من على الكوبري وهي مرعوبة من حجم العربية اللوري اللي بترهبها.. حسبى الله ونعم الوكيل فيهم».