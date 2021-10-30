«كانت مفزوعة ومرعوبة».. نشوى مصطفى تكشف تفاصيل تعرض ابنتها للتحرش

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قالت الفنانة نشوى مصطفى، إن ابنتها تعرضت لواقعة تحرش أثناء السير بسيارتها على كوبري في اتجاه الهرم- المنصورية.
وأوضحت مصطفى، عبر حسابها على «فيسبوك»، السبت: «النهارده بنتي اتعرضت للتحرش من العربية دي وفضلوا يزنقوا عليها واترهبت وهى سايقة على كوبرى ناحية الهرم المنصورية».
وتابعت: «كلمتنى وهي مفزوعة، قلت لها حاولي تصوريهم.. الحمد لله ربنا ستر وبنتي موقعتش من على الكوبري وهي مرعوبة من حجم العربية اللوري اللي بترهبها.. حسبى الله ونعم الوكيل فيهم».
الفنانة نشوى مصطفي عبر الفيس بوك