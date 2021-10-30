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إيطاليا الأعلى استيرادا من في قائمة دول العشرين

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إيطاليا الأعلى استيرادا من مصر في قائمة دول العشرين إيطاليا الأعلى استيرادا من في قائمة دول العشرين

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تصدرت إيطاليا قائمة الدولي من بين أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استيراداً من خلال النصف الأول من عام 2021؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.1 مليار دولار، وجاءت أمريكا في المرتبة الثانية 1.1 مليار دولار، ثم 1.1 مليار دولار.

واحتلت الهند بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المركز الرابع بالقائمة بقيمة مليار دولار، ثم تركيا 997.8 مليون دولار، ثم الصين 727.4 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 519.1 مليون دولار، ثم ألمانيا 398.7 مليون دولار، ثم فرنسا 355.1 مليون دولار، وأخيراً 341.3 مليون دولار.

واحتلت الصين المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين تصديراً لمصر خلال النصف الأول من عام 2021؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 6.5 مليار دولار، وجاءت أمريكا في المرتبة الثانية 3.2 مليار دولار، ثم السعودية 3.1 مليار دولار.

وجاءت ألمانيا في المركز الرابع بقائمة المصدرين بقيمة 2.1 مليار دولار، ثم تركيا 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 1.6 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.5 مليار دولار، ثم الهند 1.4 مليار دولار، ثم البرازيل مليار دولار، وأخيراً فرنسا 887 مليون دولار.

المصرى اليوم

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