تدريبات قوية لرباعي حراس المرمى بالاهلى إستعدادا لمواجهة البنك الأهلى

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قاد ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في مران الفريق اليوم.

وخضع الرباعي لتدريبات فنية متنوعة في إطار التحضير لمباراة البنك الأهلي.

وكان الأهلي قد واصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم السبت، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي في بطولة الدوري العام.

وشهد مران الفريق محاضرة فنية وتدريبات بدنية متنوعة أعقبها خوض اللاعبين تقسيمة قوية استعدادًا لمواجهة الغد.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم عقب انتهاء المران الرئيسي للمبيت بأحد فنادق القاهرة استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها مساء غد الأحد على استاد الأهلي WE السلام.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز أمام البنك الأهلي ومواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية وانتصاره الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

وسجل رباعية الأهلي في شباك الإسماعيلي علي معلول من ركلة جزاء، وأضاف بيرسي تاو في أول ظهور رسمي له مع الأهلي الهدفين الثاني والثالث، قبل أن يختتم أحمد عبد القادر الرباعية بعد مشاركته في الشوط الثاني.