ليفربول ضد برايتون: غياب صلاح عن التهديف لا يمنعه من معادلة رقم قياسي

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اهدر ليفربول نقطتين بعد تعادله على ملعبه بنتيجة 2-2 ضد فريق برايتون في مباراة ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

وتقدم الريدز بهدفين دون مقابل، لكن الضيوف عدلوا النتيجة، ليقتنصوا نقطة غالية من ملعب أنفيلد.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدفين مقابل هدف، مع تسجيل جوردان هندرسون وساديو ماني من جانب ليفربول، في حين قلص إينوك مويبو النتيجة لفارق هدف قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تمكن الجناح البلجيكي لياندرو تروسارد من تعديل النتيجة في الدقيقة 20 من الشوط الثاني، ليحافظ الضيوف على النتيجة وتنتهي المباراة بنتيجة التعادل.

ليفربول استمر في المركز الثاني برصيد 22 نقطة، في حين أصبح رصيد برايتون 16 نقطة في المركز السادس.

رجل المباراة:

حصل لياندرو تروسارد على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد أداء كبير من الجناح البلجيكي الذي سجل الهدف الثاني لفريقه في المباراة.

تروسارد صنع فرصتين للتسجيل، وربح 3 إلتحامات أرضية، وراوغ بنجاح في 3 محاولات من أصل 4.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- فريق برايتون لم يهزم من ليفربول في أخر 3 مواجهات بالبريميرليج (فاز 1 وتعادل 2) بعد أن كان خسر جميع مبارياته الـ6 الأولى ضد الريدز في المسابقة.

- ليفربول لم يهزم في أخر 24 مباراة في مختلف البطولات، سلسلة لا هزيمة تحدث للمرة الأولى منذ عام 1989.

- ليفربول رفع سلسلة اللاهزيمة في الدوري إلى 20 مباراة (فاز 14 وتعادل 6).

- محمد صلاح سجل 5 وصنع 5 في أخر 9 مباريات لعبها في البريميرليج ضد برايتون.

- برايتون بدون فوز في أخر 5 مباريات بالدوري، ومع ذلك الفريق لم يخسر في جميع المباريات الـ5 التي لعبها خارج قواعده في أفضل سلسلة له على الإطلاق في عهد البريميرليج (تعادل 3 وفاز 2).

- ساديو ماني سجل ضد برايتون للمرة الأولى في مسيرته بالبريميرليج (مباراته رقم 7 ضدهم) الجناح السنغالي تمكن من التسجيل ضد 30 خصم من أصل 32 خصم لعب ضدهم في البريميرليج بقميص ليفربول.. فقط فشل ضد برينتفورد وميدلسبره (لعب مباراة واحدة ضد كل فريق).

- ليفربول أهدر تقدمه في مباراة تقدم فيها بفارق هدفين على ملعب أنفيلد في البريميرليج للمرة الأولى منذ أبريل 2016 (2-2 ضد نيوكاسل).

- محمد صلاح (10 أهداف، 6 تمريرات حاسمة) عادل الرقم القياسي في البريميرليج باشتراكه في تسجيل أكبر عدد من الأهداف في أول 10 مباريات للنادي في الموسم (دينيس بيركامب حقق ذلك في 1997/1998 وتييري هنري حقق ذلك في 2004/2005 وهاري كين حقق ذلك الموسم الماضي).