وزير الدفاع اللبناني: نعوّل على استمرار "يونيفيل" بمهامها

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جي بي سي نيوز :- قال وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، الجمعة، إن بلاده تعوّل على استمرار قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" بمهامها لضمان الاستقرار والهدوء في جنوب لبنان.

جاء ذلك خلال زيارته مركز قيادة قوات "يونيفيل" في الناقورة، حيث كان في استقباله قائد القوة الدولية في لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقال سليم إن لبنان "يعول على استمرار القوة الدولية (يونيفيل) القيام بمهامها وفق تفويضها"، مضيفاً: "أنتم تلعبون دورا رئيسياً لضمان الاستقرار والهدوء في جنوب لبنان وضروري للحفاظ على حقوقنا وسيادتنا في البحر والبر والجو".

وأكد "احترام لبنان للقرارات الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701"، منبهاً "من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لهذا القرار ولسيادة لبنان والتي تشكل تحديا صارخا للقانون الدولي وللسلام والأمن".

وينص القرار 1701 الذي صدر في صيف العام 2006 على "وقف الأعمال العدائية" وذلك في أعقاب حرب استمرت 33 يوماً بين مقاتلي "حزب الله" من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

بدوره عبّر ديل كول، وفق بيان لـ"يونيفيل" اطلع عليه مراسل الأناضول، عن تقديره "للشراكة القوية بين اليونيفيل والجيش اللبناني"، وقال إن "القوات المسلحة اللبنانية شريك استراتيجي لليونيفيل".

وأضاف أن "وجود قوات مسلحة لبنانية قوية يعني أنه يمكننا مواصلة عملنا وتكثيف جهودنا للحفاظ على الاستقرار، ويعني أيضا أنه يمكننا خلق المساحة اللازمة نحو الحلول السياسية والدبلوماسية، ويوما ما، إنشاء الله، تحقيق وقف دائم لإطلاق النار".

وتأسست "يونيفيل" بناء على قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي في مارس/ آذار 1978 ومن أبرز مهامها التأكيد على انسحاب إسرائيل من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين، ورصد "الأعمال العدائية".

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