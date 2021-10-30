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ميقاتي لـ قرداحي: اتخذ القرار المناسب لاعادة اصلاح علاقات لبنان العربية

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ميقاتي لـ قرداحي: اتخذ القرار المناسب لاعادة اصلاح علاقات لبنان العربية ميقاتي لـ قرداحي: اتخذ القرار المناسب لاعادة اصلاح علاقات لبنان العربية

جي بي سي نيوز :- أشار بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه "تشاور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، مع رئيس الجمهورية ميشال عون في المستجدات، وعلى الاثر أجرى الرئيس ميقاتي اتصالا بوزير الاعلام جورج قرداحي وطلب منه تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لاعادة اصلاح علاقات لبنان العربية".

وتابع البيان أنه "كذلك طلب رئيس مجلس الوزراء من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب البقاء في بيروت وعدم التحاقه بالوفد اللبناني الى"مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي"،في اسكتلندا لمواكبة التطورات والمستجدات الاخيرة وانشاء خلية لادارة هذه الازمة المستجدة على لبنان".

وكالات 

جي بي سي نيوز

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