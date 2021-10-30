ريال مدريد يفوز على إلتشي في الدوري الإسباني

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فاز ريال مدريد على نظيره إلتشي في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني الممتاز.

واستطاع ريال مديريد أن ينهي المباراة لصالحه بنتيجة (2-1).

وافتتح التهديف لصالح ريال مدريد فينيسوس جونيور في الدقيقة الـ22، قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة الـ73 من عمر المباراة.

بينما أحرز بيري ميلا الهدف الوحيد لإلتشي في الدقيقة الـ86.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بينما يحل إلتشي في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط.

وعلى صعيد اخر، يستضيف برشلونة نظيره ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات ذات الجولة في الدوري الإسبانيـ، وتقام المباراة في تمام التاسعة مساءً.