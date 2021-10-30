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وزارة المالية : 107 مليار جنيه الإنفاق الفعلي على الصحة العام المالي الماضي

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وزارة المالية : 107 مليار جنيه الإنفاق الفعلي على الصحة العام المالي الماضي وزارة المالية : 107 مليار جنيه الإنفاق الفعلي على الصحة العام المالي الماضي

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قال وزير المالية، محمد معيط إن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالى الماضى ١٠٧ مليارات جنيه مقابل ٨٧.١ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ٢٢،٨٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٩.٣٪ ليصل إلى ١٥٨.٧ مليار جنيه مقابل ١٤٥.٢ مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة ٣٠.١٪ لتُسَّجل ٢٤٩.٤ مليار جنيه مقابل ١٩١.٦ مليار جنيه.

أضاف معيط في تصريحات صحفية أن العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية ٨٣٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٢،٨٪ مقارنة بـ ٧٣٩.٦ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠؛ نتيجة للجهود المبذولة في تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية.

أوضح أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى ٢٧١.٧ مليار جنيه، بمعدل نمو ١٧.٨٪ مقابل ٢٣٠.٥ مليار جنيه في العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠

المصرى اليوم

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