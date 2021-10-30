كتلة الحريري تدعو جورج قرداحي إلى الاستقالة من منصبه فورا

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© Sputnik . Abdal Kader AlBai

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن "كتلة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، طالبت وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بالاستقالة من منصبه فورا".

​وأعلنت السعودية مساء أمس الجمعة، استدعاء سفيرها في لبنان، من أجل التشاور، وطلبت في الوقت نفس مغادرة السفير اللبناني لأراضيها خلال 48 ساعة، كما وقفت جميع الواردات اللبنانية. اتخذت البحرين إجراءات مشابهة.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب ظهور تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قال فيها إن جماعة "أنصار الله" التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية تدافع عن نفسها ضد "الاعتداءات"، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن تلك التصريحات لا تمثل الدولة اللبنانية، في حين رفض قرداحي الاستقالة من منصبه أو الاعتذار.

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