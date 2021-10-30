كوبيش يتحدث عن خطة خروج تدريجي للمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

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جاء ذلك خلال كلمة ألقاها كوبيش، اليوم السبت، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالقاهرة اليوم، بحسب مراسل "سبوتنيك".

© AFP 2021 / VIOLAINE MARTIN

وأوضح كوبيش خلال كلمته أنه "استجابة لتطلعات الشعب الليبي، وتماشياً مع خلاصات مؤتمري برلين 1 و2 وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بشأن ليبيا، وقعت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 خلال اجتماع لها في جنيف، خطة عمل ليبية شاملة ستكون بمثابة حجر الزاوية لعملية انسحاب تدريجي ومتوازن ومتسلسل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية".

وأضاف كوبيش إن خطة العمل تحظى بدعم السلطات الليبية؛ كما أنها بقيادة وملكية وطنية تحمل في ثناياها أفكاراً ملموسة ومحددات للتنفيذ. وتعد الخطة خطوة في غاية الأهمية لمسار طويل وشاق في سبيل السلام والاستقرار والأمن والتعاون والتنمية المستدامة في ليبيا وفي المنطقة بشكل عام.

ووفقا لخطة العمل، تعتزم اللجنة العسكرية المشتركة وضع خطة وآلية لتنفيذ خروج تدريجي ومتوازن ومتسلسل لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، من خلال المشاورات والمفاوضات مع دول جوار ليبيا وباقي الشركاء الدوليين.

وتابع المبعوث الخاص قائلا إنه "تم الإقرار بخطة العمل في مؤتمر مبادرة دعم الاستقرار المنعقد في طرابلس في 21 أكتوبر/ تشرين الأول بحضور وزراء خارجية تشاد والنيجر والسودان، فضلاً عن ممثلين عن اللجنة العسكرية المشتركة الذين قدموا هذه الخطة".

وكان خبراء قد حذروا من اندلاع اشتباكات قوية في الجنوب الليبي، في حال اللجوء لإخراج المرتزقة والأجانب هناك عن طريق القوة.

وبحسب الخبراء، فإن الآلاف من دول الجوار الليبي موجودون في الجنوب منذ سنوات، ومنهم مجموعات مسلحة تنتمي لقبائل مشتركة في الجنوب وبعض دول الجوار.

وتسعى اجتماعات لجنة "5+5" المنعقدة حاليا في القاهرة، إلى وضع آلية شاملة لإخراجهم، بحيث تتعاون فيها الأطراف المعنية من الدول التي ينتمون إليها وليبيا، وكذلك بدعم من الأمم المتحدة.

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