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الجيش السوداني ينتشر في الخرطوم تحسبا لمظاهرات كبرى محتملة

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الجيش السوداني ينتشر في الخرطوم تحسبا لمظاهرات كبرى محتملة الجيش السوداني ينتشر في الخرطوم تحسبا لمظاهرات كبرى محتملة

وأضاف مراسل "سبوتنيك"، أن قوات الجيش والدعم السريع أغلقت جميع الجسور باستخدام الأسلاك الشائكة، ونشرت تجمعات كبيرة للقوات عند جميع مداخل ومخارج العاصمة.

© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY

وأوضح أن هناك تشديدا كبيرا على إغلاق أهم الجسور في الخرطوم وهي "جسر النيل الأزرق وجسر النيل الأبيض وجسر المكنمر وجسر الشنبات".

وأشار إلى أن هناك شللا في حركة المدينة جراء منع الجيش السوداني سير المركبات أو المواطنين في الشوارع الرئيسية وقطع الاتصالات والإنترنت.

وتابع "الاتصالات الدخلية وشبكة الإنترنت مقطوعة بشكل كلي"، لافتا إلى وجود حصار على مكاتب وسائل الإعلام الدولية بقطع كل وسائل اتصالها مع الخارج.

يذكر أن معارضي الإجراءات التي قام بها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قد دعوا إلى احتجاجات على مستوى البلاد اليوم السبت للمطالبة بإعادة .

وصباح اليوم السبت، شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على حسابه بتويتر على احترام التظاهرات السلمية في السودان، قائلا إن أي عنف ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول.

كما طالبت الولايات المتحدة، البرهان، بالسماح للشعب بالاحتجاج السلمي.

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