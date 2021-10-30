أخبار عاجلة

فرشاة الأنفاق لتنظيف كباري المدينة -
مشايخ شمل نجران: الملك سلمان سطر تاريخ السعودية العظمى -
استدعاء ثلاثي الاتفاق لتمثيل منتخبات السويد وتونس والمغرب -
"الرياضة" تستعرض تحديثات بروتوكولات القطاع والفئات المسموح لها بالدخول لمنشآتها.. غدًا -
غرامة صيده 80 ألفًا.. "ضبع" وسط الشارع العام بالمجاردة -
"أدبي حائل" ينظم ندوة بعنوان "محجّة.. آفاق وطموحات" في موقع الجبل الأثري -
المغرب يجدد تأكيد دعمه لسيادة الإمارات على الجزر الثلاث -
ملك المغرب: لا نتفاوض على مغربية الصحراء بل نتفاوض على وضع حل لهذا النزاع المفتعل -
جمارك نويبع تضبط محاولتي تهريب كمية من المنشطات الجنسية -
تعليق عصام عبدالفتاح على إعادة ضربة جزاء علي معلول فى مباراة القمة .. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

وزير الخارجية اللبناني: سأتولى خلية لرأب الصدع مع وما يحدث مشكلة وليست أزمة

Print
وزير الخارجية اللبناني: سأتولى خلية لرأب الصدع مع السعودية وما يحدث مشكلة وليست أزمة وزير الخارجية اللبناني: سأتولى خلية لرأب الصدع مع وما يحدث مشكلة وليست أزمة

جي بي سي نيوز :- أعلن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، أنه سيترأس خلية خاصة لـ"رأب الصدع" في ظل التوتر مع ، معتبرا أن ما يحدث "مشكلة وليست أزمة".

وأصدر بو حبيب، مساء الجمعة، بيانا قال فيه: "بناء لطلب دولة رئيس مجلس الوزراء الموجود حاليا في زيارة عمل خارج البلاد، ونظرا للتطورات الأخيرة المتسارعة، فسأتولى من بيروت، بالتنسيق والتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، إدارة خلية مهمتها الأساسية رأب الصدع لتجاوز الخلاف المؤسف المستجد، لأننا مؤمنون بأن ما يحدث مشكلة وليست أزمة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ويمكن تخطيها وحلها بالحوار الأخوي الصادق ولمصلحة بلداننا الصديقة".

وتابع: "وثقوا بأن لبنان حريص أشد الحرص على إبقاء خطوط التواصل والتلاقي مفتوحة مع المملكة العربية السعودية وأشقائه الخليجيين، ومصر على استعادة أطيب وأفضل العلاقات المبنية على كل ما يجمعنا ويقربنا".

وأعلنت السعودية، مساء الجمعة، استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور مع إمهال السفير اللبناني لدى المملكة 48 ساعة للمغادرة، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، الذي قال في حديث مسجل لبرنامج "برلمان شعب" على قناة "الجزيرة" في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: "شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف".

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
مشايخ شمل نجران: الملك سلمان سطر تاريخ السعودية العظمى

مشايخ شمل نجران: الملك سلمان سطر تاريخ السعودية العظمى

تحولات اجتماعية وتحديات اقتصادية.. المرأة السعودية تُقبل على العمل

تحولات اجتماعية وتحديات اقتصادية.. المرأة السعودية تُقبل على العمل

السعودية تسجل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

يمني يحتجز 4 فتيات في إسبانيا.. والسلطات تستعين بالسفارة السعودية

يمني يحتجز 4 فتيات في إسبانيا.. والسلطات تستعين بالسفارة السعودية