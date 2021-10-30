خالد جلال في مواجهة الأهلي.. أول مدرب يكرر سيناريو الجوهري بعد 24 عامًا

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يترقب أنصار فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراة الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز ولقاء المارد الأحمر بالبنك الأهلي مساء غدٍ الأحد.

واستهل الأهلي الدوري الممتاز للموسم الجاري مكشرًا عن أنيابه برباعية أسكنها مرمى الإسماعيلي بالجولة الأولى الأربعاء الماضي.

خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي سبق وأن واجه الأهلي في 3 مناسبات سابقة.

وحملت مواجهة الأهلي رقمًا مميزًا لجلال وذلك خلال قيادته الفنية للزمالك في القمة أمام الأهلي بالدور الثاني للدوري موسم 2017-2018، إذ نجح في تحقيق أول انتصار لمدربي الزمالك المحليين على الأهلي منذ حسم الراحل محمود الجوهري قمة موسم 1993-1994، حيث انتصر الزمالك يومها بنتيجة 2/1.

في المباراة الثانية خسر خالد جلال أمام الأهلي في لقاء القمة موسم 2018-2019 بهدف نظيف جاء عن طريق على معلول.

أمام المواجهة الثالثة كانت في الدور الثاني للدوري بالموسم الماضي وانتهت بالتعادل 1/1 وذلك في قيادته الفنية للبنك الأهلي.