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احذر الكتابة علي العملة وعدم تداول الجنيه.. العقوبات شديدة في القانون الجديد (التفاصيل)

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احذر الكتابة علي العملة وعدم تداول الجنيه.. العقوبات شديدة في القانون الجديد (التفاصيل) احذر الكتابة علي العملة وعدم تداول الجنيه.. العقوبات شديدة في القانون الجديد (التفاصيل)

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في الوقت الذي يدون فيه البعض عبارات تذكارية ورسومات وأختام على النقود الورقية.. أعلن البنك المركزي أن الكتابة على العملات الورقية وتشويهها يكلف الدولة مبالغ باهظة، مؤكدا أن البنك يقوم بسحب تلك العملات واستبدالها بنقود أخرى.

وضع القانون عقوبات شديدة لحماية العملة المصرية من الكتابة عليها وإهانتها وتشويهها، ومنع تدون عبارات تعبير عن الحب أو المعايدة في الأعياد والمناسبات وكتابة تاريخ معين على العملة الورقية للذكري، وطالب بعدم تشوية الأوراق النقدية حفاظًا على المال العام.

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أكد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد على أن وحدة النقد في هي الجنيه المصري، وأن للبنك المركزي دون غيره له الحق إصدار العملة أوالغائها، على أن تحمل العملة توقيع المحافظ، محذرا أي شخص إصدار أوراق أو مسکوکات يكون لها مظهر العملة النقدية أو تشبها.

وأوضح القانون أن عقوبة إهانة العملة من خلال تشويها أو إتلافها أو الكتابة عليها بأي صورة من الصور يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز المائة ألف جنيه.

أكد القانون على إهانة العملة المصرية مثل حرقها أو الإمتناع عن تداولها تكون العقوبة أيضا غرامة مالية لا تقل عن عشر آلاف جنيه آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه.

المصرى اليوم

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