وزيرة التجارة: نتوقع وصول عدد زائري الجناح المصري بـ«إكسبو 2020 دبي» لـ2.5 مليون زائر

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قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن عدد الزائرين لجناح مصر في معرض اكسبو 2020 بلغ أكثر من 150 ألف زائر حتي الان.

وتوقعت الوزيرة في تصريحات صحفية، أن يبلغ عدد الزوار 2.5 مليون زائر طوال مدة المعرض البالغة 6 اشهر.

وتفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اليوم بمرافقة وزيرة التجارة والصناعة، الجناح المصري المشارك في معرض إكسبو 2020 دبي الذي تستمر فعالياته حتى نهاية مارس 2022 ضمن احتفالات اليوم الوطني لمصر بمدينة إكسبو 2020 دبى.

يأتى اليوم الوطني لمصر امتداداً لفعاليات الجناح المصرى والتى تتيح لزوار الإكسبو فرصة جيدة للتعرف عن كثب على مصر بتاريخها العريق وإنجازاتها الحالية واستشرافها للمستقبل من خلال العروض الثقافية والفلكلورية المتميزة التي نقلت للعالم سمات وتفرد الشخصية المصرية على مر التاريخ وعكست ثقل مكانة مصر بمحيطها الإقليمى وعلى المستوى العالمى.