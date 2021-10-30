«الزوجة الثالثة» أمام «الأسرة»: «متجوز 9 غيرى ومخلف دسته عيال»

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أقامت زوجة شابة لم تتجاوز الثالثة والأربعون من عمرها، دعويين أمام محكمة الأسرة، ضد زوجها تطلب فيها نفقة زوجية ونفقة للصغار، وقالت الزوجة إنها مازالت في عصمته الإ إنه يرفض الإنفاق عليها وعلى طفليه.

وذكرت المدعية بإنها أخطأت عندما تزوجت من هذا الشخص رغم علمها بزواجه من سيدتين آخرتين وتطليقهما بعد ما أنجب من كل واحده منهما طفلين، موضحه أن سبب زواجها لكبر سنها وتجاوزها الـ35 من عمرها.

وأشارت إلى أنها منذ 7 سنوات، أخبرتها زميلتها في العمل بأن أحد أقاربها سبق له الزواج من سيدتين، يبحث عن عروس وإنها رشحتها له، فرحبت بالعرض نظر لقله فرصها في الزواج.

وتقابلت معه في إحدى الاماكن العامة، وأوهمها أنه ليس له علاقة في طلاق زوجتيه وإنهما طلبا الطلاق، فالأول كانت متسلطه ومسيطرة، والثانية كانت ترفض التعامل مع أسرته، ووافقت على الزيجة بعد ان اقتنعت بكلامه ،ووجدت أن مستواه الإجتماعى يتناسب معها وانه موظف في إحدى الجهات الحكومية.

وتابعت أنه توجه إلى والدها وتمكن من إقناعه به كشخص، وأخذ والدها رأيها وأبدت موافقتها على الزواج واتفقا الطرفين على مكان شراء المنقولات الزوجية، وبعد شهرين من الخطوبة أقامت حفل زفاف ودعت فيه الأقارب والأصدقاء.

وأضافت: تخيلت بإنها ستكون آخر زوجه له، إلا أنها بعد شهرين اكتشفت بأنه تزوج من أخرى، فلم تهتم بما فعله ولم تلمه وعاشت حياتها وأنجبت طفلين «4 سنوات» وعام ونصف، وكانت على حد قولها تأمل أن تكون أما، إلا إنه خلال عامين تزوج 4 سيدات وأنجب من 2 منهن ورفض الإنفاق عليها وعلى باقى السيدات على ذمته.

إضافه إلى رفضه الإنفاق على أولاده من الزوجة الأولى والثانية، ووصلت عدد الزيجات إلى 9، ومنهم 4 على ذمته وكل سيدة تزوج منها أنجب منها طفل.