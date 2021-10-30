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ضبط ٩١٨٧ شخص لعدم ارتداء الكمامة

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ضبط ٩١٨٧ شخص لعدم ارتداء الكمامة ضبط ٩١٨٧ شخص لعدم ارتداء الكمامة

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عدد ٩١٨٧، شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط 275 قضية فىمجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 979 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

كما تم التصالح وسداد الغرامة المقررة 9152 شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 35 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 979 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 275 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالىمضبوطات 1600 أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامةالمواطنين.

المصرى اليوم

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