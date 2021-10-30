ضبط أكبر تشكيل عصابي للسيارات المهربة جمركيًا بالقاهرة

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تمكن أمن القاهرة فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى التعامل فى السيارات متحصلاتوقائع السرقة والمهربة جمركياً.

و أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم السيارات بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونيةعلى موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لعرض سيارات للبيع بثمن أقل من مثيلاتها بالأسواق ويشتبه أن تكون من متحصلات وقائعسرقة.

بالفحص من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديدهم وتبين أنهم 4أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، وقيامهم بإصطناعلوحات معدنية ومستندات ملكية ورخص تسيير لتلك السيارات المُستولى عليها بالإشتراك مع أحد الأشخاص للحيلولة دون ضبط السياراتالمُستولى عليها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم مكبس حديدى يُستخدم فى إصطناع اللوحات المعدنية ومجموعة من الأدواتتستخدم فى التلاعب بأرقام الشاسيهات ومواتير السيارات ومجموعة من الأحرف والأرقام الحديدية تستخدم فىإصطناع اللوحات المعدنية.

بمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى التحصل على السيارات مُتحصلات وقائع السرقة والمهربةجمركياً وإصطناع اللوحات وتزوير المستندات والتلاعب بأجزائها الجوهرية على النحو المشار إليه بالإستعانة بإثنين من العناصر الإجرامية"لهما معلومات جنائية".

وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمين أيداها ، وتم بإرشادهما بمسكنهما ضبط المستندات والماكينات والأدوات المُستخدمةفى إصطناع وتزوير رخص تسيير السيارات المُستولى عليها ومستندات ملكيتها عبارة عن مجموعة من الأوراق والرخص وشهاداتالإفراج الجمركى والمستندات الحكومية جميعها مزورة، كمية كبيرة من أختام شعار الجمهورية مقلدين، و2 جهازكمبيوتر يحويان برامج إلكترونية تقوم بإصطناع الإختام - جهاز يستخدم فى صناعة جميع أختام شعار الجمهوريةوجهاز إسكنر و10 جهاز طباعة و3مكينة تقطيع وتغليف الكارنيهات والرخص وألوان وأحبار والواح خشبية شبلونةتستخدم فى إصطناع العلامات المائية.

وبتطوير مناقشة المتهمين إعترفوا بقيامهم بشراء السيارات متحصلات وقائع السرقة والمهربة جمركياً على فترات وإصطناع لوحات معدنيةومستندات ملكية لتلك السيارات منها 20 سيارة مُبلغ بسرقتها و 4 سيارات مهربة جمركياً و 5 سيارات بدون بيانات متلاعببأجزائها الجوهرية.

واعترفوا بقيامهم بالتصرف فى 27 سيارة بالبيع لدى عملائهم سيئى النية 19 شخص، وأمكن ضبط بحوزتهم كافة السيارات المستولىعليها.

وبمواجهتهم إعترفوا بعلمهم بـأن تلك السيارات من متحصلات وقائع سرقة ومهربة جمركياً ومتلاعب بأجزائها الجوهرية.. كما أمكن ضبطسيارتين لدى إثنين من عملائهم حسنى النية.

وبإستدعاء المجنى عليهم مالكى السيارات المُستولى عليها تعرفوا عليها وإتهموهم بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.