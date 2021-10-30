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4 وفيات و 147 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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4 وفيات و 147 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة 4 وفيات و 147 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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أعلنت وزارة صحة حماس بغزة، صباح يوم السبت، عن تسجيل 4 حالات وفاة، و147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 685 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إلى أنّه بلغت نسبة التعافي 300 حالة جديدة من مصابي ، واجمالي تراكمي للمصابين 183488 إصابة.

ولفتت إلى أن بلغ اجمالي الحالات النشطة 4062 حالة، والمتعافين 177858 حالة، الوفيات 1568 وفاة.

وأوضحت أن بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 134 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 87 حالة.

وعالميا أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من245.9 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى حوالي خمسة ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 245.988.998، وإجمالي الوفيات 4.988.563.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ745.375 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 45.923.802.

المصرى اليوم

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