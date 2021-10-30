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فلسطين تسجل 7 وفيات و210 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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فلسطين تسجل 7 وفيات و210 إصابات جديدة بفيروس كورونا فلسطين تسجل 7 وفيات و210 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم السبت، أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 97.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 102% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية إلى تسجيل 7 وفيات و210 إصابات جديدة بـ"كورونا" .

ولفتت الكيلة، إلى وجود 52 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات 92 مريضاً، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وعالميا أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من245.9 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى حوالي خمسة ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 245.988.998، وإجمالي الوفيات 4.988.563.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ745.375 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 45.923.802.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ607.462 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.793.401.

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