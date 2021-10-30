المغرب ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد مهمة «المينورسو» في الصحراء

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحبت المغرب بقرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد مهمة «المينورسو» في الصحراء، فيما أشاد وزير الخارجية ناصر بوريطة بالقرار ووصفه بالمهم.

وقال الوزير بوريطة في مؤتمر بمقر وزارة الخارجية مباشرة بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء، إن مجلس الأمن بعث بتقريره الأخير 5 أجوبة للأطراف المعنية بالنزاع، وهي الجزائر وجبهة البوليساريو.

وأضاف: «الجواب الأول مرتبط بإثارة مسألة وقف إطلاق النار، حيث عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه بشأن إنهاء وقف إطلاق النار من قبل جبهة البوليساريو مؤكدا أن»المغرب ملتزم على أعلى مستوى بوقف إطلاق النار.