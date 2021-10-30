أمريكا توافق على استخدام لقاح فايزر لتطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 سنة

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أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح كورونا من شركة فايزر للأطفال، الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً.

وستجتمع اللجنة الاستشارية للتحصين التابعة لهيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لتقديم توصيات أكثر تحديداً حول مَن يجب أن يحصل عليه، وكيفية توزيعه، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة يومَي 2 و3 نوفمبر المقبل، وفقا لـ«بلومبرج».

وأضافت إدارة الغذاء والدواء، إن قرارها الأخير استند إلى تقييم شامل وشفاف للبيانات التي تضمنت مدخلات من خبراء اللجنة الاستشارية المستقلة، الذين صوّتوا بأغلبية ساحقة لمصلحة إتاحة اللقاح للأطفال في هذه الفئة العمرية.

وتجاوزت الإصابات في العالم 245 ملايين حالة وأكثر من 5 ملايين و200 آلاف حالة وفاة.