ضبط 2 من العناصر الغجرامية بحوزتهما 100 طربة حشيش

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تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى ، الأمن العام" وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط 2من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية فى أول العامرية بالإسكندرية تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما ، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

بتقنين الإجراءات ، تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية ، وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام.