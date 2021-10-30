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هاني الناظر يقدم نصائح لوقاية مرضى الإكزيما من زيادة الأعراض في فصل الشتاء ()

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هاني الناظر يقدم نصائح لوقاية مرضى الإكزيما من زيادة الأعراض في فصل الشتاء (فيديو) هاني الناظر يقدم نصائح لوقاية مرضى الإكزيما من زيادة الأعراض في فصل الشتاء ()

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كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث حقيقة ارتباط الإكزيما بفصل الشتاء، كما قدم نصائح للمواطنين للتعامل مع الإكزيما خلال فصل الشتاء، والوقاية من التهابات وحساسية الجلد.

قال «الناظر» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «إمسترا نيوز»، السبت، إن الإكزيما تكون مستمرة مع المصاب بها طوال السنة ولكنها قد تتأثر ببرودة الجو، لذلك نجد أعراض الإكزيما تزيد مع انخفاض درجات الحرارة، حيث تزيد الرغبة في الحكة، ويزيد معدل إصابتهم بالالتهاب«.

أضاف أن الجفاف المرتبط بفصل الشتاء ليس له علاقة بزيادة أعراض الإكزيما، بمعنى أن المواظبة على استخدام المرطبات لن يؤثر على شدة الأعراض، وهذا يرجع إلى أن الإكزيما في النهاية مرض جلدي يصيب الجلد نتيجة عوامل جينية معينة ويساعد على ظهوره عوامل أخرى مثل البرد أو أكلات معينة أو برفانات أو التوتر والشد العصبي، لافتًا إلى أن جفاف الجلد يسبب مشاكل أخرى.

ونصح بالابتعاد عن الأكلات التي تسبب الحساسية، مؤكدًا أن كل إنسان يعتبر طبيب نفسه في الوقاية، بمعنى أنه على دراية بالأطعمة التي تضر بصحته وتصيبه بالحساسية أو الالتهاب، أما إذا زادت أعراض الالتهاب فلابد من زيارة الطبيب، وعدم اللجوء للوصفات الشعبية أو العلاجات من السوشيال ميديا.

المصرى اليوم

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