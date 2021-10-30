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القوى العاملة : توفير 237 فرصة عمل برواتب مجزية بمدينة بدر

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القوى العاملة : توفير 237 فرصة عمل برواتب مجزية بمدينة بدر القوى العاملة : توفير 237 فرصة عمل برواتب مجزية بمدينة بدر

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بالقاهرة، وفرت 237 فرصة عمل على 15 مهنة بـ 4 شركات ومصانع القطاع الخاص بمدينة بدر، بمرتبات تتراوح بين 2500 إلى 7000 جنيه، بجانب بعض المزايا الأخري، لشغلها خلالها الأسبوع الجاري، وذلك في إطار الإسهام في خفض معدلات البطالة، ومبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية، أن مكتب عمل بدر متعدد الأنشطة وفر هذه الفرص في عدة شركات وذلك للشباب من الجنسين أبناء المحافظة، وتوفير عقود عمل للمتقدمين، مع زي رسمي، ووسيلة انتقال للعاملين إلى مقار عملهم ذهاباً وإياباً، فضلاً عن رعاية طبية واجتماعية شاملة .

أشار حسن السيد مدير مكتب بدر، إلى أن فرص العمل التي تم توفيرها تشمل: 75 عامل إنتاج، و27 فنى إنتاج، و9 مهندسين ميكانيكا وكهرباء ومشتريات خارجية، و2 مدرس ميكانيكا وميكاترونيك، و31 عامل نظافة، و50 مراقب جودة، و24 عامل تجميع، و4 مشرف، و4 فنى خدمات ما بعد البيع، وفرد أمن، و2 سباك، و2 كهربائي، و5 نجارين، على ان يكون السن ما بين 25 إلى 35 سنة .

وقال مدير المكتب: إنه على الراغبين في شغل هذه الفرص التقدم إلى مكتب عمل بدر في جهاز مدينة بدر القديم من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية بعد الظهر.

المصرى اليوم

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