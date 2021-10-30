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نايل سينما تبث حفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية على الهواء مباشرة الليلة

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نايل سينما تبث حفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية على الهواء مباشرة الليلة نايل سينما تبث حفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية على الهواء مباشرة الليلة

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سافر الناقد طارق الشناوي، إلى تونس، لحضور فعاليات الدورة 32 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية، في الفترة ما بين 30 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر المقبل.

وتشهد الدورة تكريم النجمة المصرية نيللي كريم في حفل الافتتاح عن مجمل أعمالها ومشوارها في السينما، كما يشهد منافسة قوية لعدد من الأفلام المصرية الحديثة من بينها فيلم أميرة للمخرج محمد دياب وفيلم ريش للمخرج عمر الزهيري.

وأكد الشناوي أن السفير إيهاب فهمي سفير في تونس، سوف ينظم ليلة لضيوف المهرجان بمناسبة عام الثقافة المصرية التونسية، بهدف تكثيف التبادل الثقافى والفنى بين مصر وتونس خلال الفترة القادمة من خلال تنفيذ فعاليات عام «مصر ــ تونس».

من جانبها أعلنت قناة نايل سينما عن نقل حفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج، على الهواء مباشرة، اليوم السبت 8 مساء .

المصرى اليوم

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