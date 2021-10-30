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حلّت ملكة جمال مصر لعام 2021، نادين الجيار، ضيفة في برنامج «مع الفارس» الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس، ليفاجأها بطلب على الهواء.

وخلال الحلقة طالبها المذيع العراقي بإزالة مكياجها عن وجهها ليخوض تحدي جديد معها على الهواء، وبإمكانها الموافقة أو الرفض.

لكن توافق «الجيار» وتبدأ في التخلص من مكياجها كما خلعت التاج أعلى رأسها، وعلقّت: «سامحني على اللي مش هيطلع من المكياج لأنه هو ثابت جدًا.. أهو يا جماعة بيطلع كله».

وشارك المذيع بمقطع الفيديو عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام» معلقًا: «شكل المرأة بلا مكياج كيف يكون.. طلبت أن تمسح مكياجها ملكة جمال مصر نادين الجيار».