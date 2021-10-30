محمد حماقى ينشر صورا جديدة من حفله بجامعة الدلتا

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نشر النجم محمد حماقي صورا جديدة من حفل أحياه الجمعة في جامعة الدلتا بالمنصورة، وشهد إقبالا كبيرا، ونشر «حماقي» الصور عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

محمد حماقي

ويستعد محمد حماقي لحفلة الثاني في أحد الفنادق الكبري بالإسكندرية ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

محمد حماقي

واحتفل حماقي مع جمهوره بنجاح ألبومه الجديد «يافاتني» خلال الحفل، حيث غني عددا كبيرا من أغاني الألبوم وهو ماسيقدمه خلال حفله الثاني في الإسكندرية أيضا.

محمد حماقي

وتعاون محمد حماقي في ألبومه الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، محمد النادي، طارق مدكور، تميم، توما، عمرو مصطفى، تامر حسين، حيث حرص حماقي على تنويع الاغاني التي يحتوي عليها الألبوم لمراعاة كل الأذواق.

وكان حماقي قد أحيا أضخم حفلات الجامعة البريطانية من حيث الحضور من مختلف الكليات والمراحل مؤخرا والذي يعد امتدادا للاحتفالات بألبومه الجديد «يا فاتني» التي تصدرت أغانيه تريندات محتلف منصات الموسيقى والسوشيال ميديا، بالإضافة إلى عرض بوستراته وصوره على برج خليفة بدبي للاحتفاء به وسط جمهوره من مختلف الدول العربية والاوربية بمدينة دبي العالمية .



وصعد حماقي على خشبة المسرح وافتتح الحفل بأغنية «نفسي ابقي جنوا» التي استقبله بها الحضور هتافات وصيحات الإعجاب بعدها اعرب عن سعادته بتواجده معهم وسط طلاب الجامعة البريطانية التي شهدت أهم حفلاته.