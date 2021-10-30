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ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالقاهرة

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ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالقاهرة ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالقاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن والدراجات الناريةبالقاهرة وإعادة المسروقات.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام أحد العناصر الإجرامية له معلوماتجنائية بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، و سرقة الدراجات النارية بأسلوب"توصيل الأسلاك" ،وأنه وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله دراجة نارية مُبلغ بسرقتها وبحوزته فرد خرطوش.

وبمواجهته إعترف بسرقة الدراجة المستولى عليها بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع ، وأقر بإرتكابحادث سرقة دراجة نارية أخرى و10 سرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب".

تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليه"سيئ النية" ، كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط بندقية رش ، وأضاف بإنفاقه المبالغالمالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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